Вашингтон, 3 июня, 2018, 10:00 — ИА Регнум. Российские легионеры в очередной раз доказали свое превосходство в американской национальной хоккейной лиге — российский нападающий Евгений Кузнецов и «Вашингтон Кэпиталз» признан первой звездой дня в НХЛ по итогам матча из финальной серии с «Вегас Голден Найтс». Об этом накануне, 2 июня, сообщается на официальном сайте лиги.

Цитата из м/ф «Шайбу! Шайбу!». реж Борис Дежкин. 1964. СССР Победа!

«Вашингтон» смог победить «Вегас» со счетом 3:1 и тем самым вырваться вперед в финальной серии плей-офф НХЛ со счетом 2−1.

За этот матч Кузнецов забросил одну шайбу и сделал одну результативную передачу. таким образом российский легионер набирает 27 очков (12 шайб +15 результативных передач) и является лучшим бомбардиром нынешнего розыгрыша плей-офф.

Напомним, победитель финальной серии плей-офф НХЛ получит Кубок Стэнли — заветную мечту другого российского легионера на службе у американцев — Александра Овечкина.

Что касается самого Овечкина, то в прошедшем матче он забил первую шайбу в ворота «Вегаса» и по словам тренера «Кэпиталз» Барри Тротца, «задал победный тон в игре».