Санкт-Петербург, 3 июня, 2018, 13:40 — ИА Регнум. Массовый забег и велосипедный пробег собрали тысячи участников на Западном скоростном диаметре (ЗСД) в Санкт-Петербурге. Для проведения мероприятия был перекрыт для движения в одном направлении самый красивый участок скоростной автотрассы — Центральный, проходящий над Финским заливом и акваторией Невы.

Дарья Драй ИА REGNUM Велопробег по ЗСД

Дарья Драй ИА REGNUM Велопробег по ЗСД

В его состав входят несколько мостов, которые с момента начала эксплуатации успели стать символами нового облика Петербурга. Участники спортивного мероприятия получили уникальную возможность насладиться видами, которые открываются с вантовых мостов через Петровский канал и Корабельный фарватер.

Дарья Драй ИА REGNUM Забег по ЗСД

Дарья Драй ИА REGNUM На старт

Заранее извинившись перед автомобилистами, организаторы мероприятия подчеркивали, что проведение фестиваля ЗСД «Засвети скоростной диаметр» было спланировано на день и время минимального трафика, чтобы влияние на транспортную ситуацию было минимальным.

Дистанция велопробега составила 20 километров, а забега — 10 километров.

Дарья Драй ИА REGNUM Начало забега

Дарья Драй ИА REGNUM Забег по ЗСД

Дарья Драй ИА REGNUM Остановка на полпути

Дарья Драй ИА REGNUM Участник велопробега по ЗСД

Помимо собственно спортивной части, для гостей фестиваля была организована развлекательная и познавательная программа в стартовом городке: семейный турнир по челночному бегу, велотурниры, мульткинотеатр под открытым небом, лекторий от лучших тренеров по бегу и другим видам спорта и многое другое.

Дарья Драй ИА REGNUM Креативный головной убор

Дарья Драй ИА REGNUM Бегунья

Западный скоростной диаметр — платная скоростная магистраль, соединяющая Кольцевую автомобильную дорогу (КАД) в южной части Петербурга с КАД на севере города и с трассой «Скандинавия». Сквозной проезд между севером и югом Петербурга, минуя центр города и КАД, по ЗСД занимает примерно 20 минут.

Дарья Драй ИА REGNUM Велосипедист

Дарья Драй ИА REGNUM Приветствие

Центральный участок ЗСД торжественно открыли в присутствии президента России Владимира Путина в декабре 2016 года.