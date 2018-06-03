Санкт-Петербург, 3 июня, 2018, 13:40 — ИА Регнум. Массовый забег и велосипедный пробег собрали тысячи участников на Западном скоростном диаметре (ЗСД) в Санкт-Петербурге. Для проведения мероприятия был перекрыт для движения в одном направлении самый красивый участок скоростной автотрассы — Центральный, проходящий над Финским заливом и акваторией Невы.

Дарья Драй ИА REGNUM
Велопробег по ЗСД
Дарья Драй ИА REGNUM
Велопробег по ЗСД

В его состав входят несколько мостов, которые с момента начала эксплуатации успели стать символами нового облика Петербурга. Участники спортивного мероприятия получили уникальную возможность насладиться видами, которые открываются с вантовых мостов через Петровский канал и Корабельный фарватер.

Дарья Драй ИА REGNUM
Забег по ЗСД
Дарья Драй ИА REGNUM
На старт

Заранее извинившись перед автомобилистами, организаторы мероприятия подчеркивали, что проведение фестиваля ЗСД «Засвети скоростной диаметр» было спланировано на день и время минимального трафика, чтобы влияние на транспортную ситуацию было минимальным.

Дистанция велопробега составила 20 километров, а забега — 10 километров.

Дарья Драй ИА REGNUM
Начало забега
Дарья Драй ИА REGNUM
Забег по ЗСД
Дарья Драй ИА REGNUM
Остановка на полпути
Дарья Драй ИА REGNUM
Участник велопробега по ЗСД

Помимо собственно спортивной части, для гостей фестиваля была организована развлекательная и познавательная программа в стартовом городке: семейный турнир по челночному бегу, велотурниры, мульткинотеатр под открытым небом, лекторий от лучших тренеров по бегу и другим видам спорта и многое другое.

Дарья Драй ИА REGNUM
Креативный головной убор
Дарья Драй ИА REGNUM
Бегунья

Западный скоростной диаметр — платная скоростная магистраль, соединяющая Кольцевую автомобильную дорогу (КАД) в южной части Петербурга с КАД на севере города и с трассой «Скандинавия». Сквозной проезд между севером и югом Петербурга, минуя центр города и КАД, по ЗСД занимает примерно 20 минут.

Дарья Драй ИА REGNUM
Велосипедист
Дарья Драй ИА REGNUM
Приветствие

Центральный участок ЗСД торжественно открыли в присутствии президента России Владимира Путина в декабре 2016 года.

Дарья Драй ИА REGNUM
Разминка перед забегом