На ЗСД без моторов пустили бесплатно
Санкт-Петербург, 3 июня, 2018, 13:40 — ИА Регнум. Массовый забег и велосипедный пробег собрали тысячи участников на Западном скоростном диаметре (ЗСД) в Санкт-Петербурге. Для проведения мероприятия был перекрыт для движения в одном направлении самый красивый участок скоростной автотрассы — Центральный, проходящий над Финским заливом и акваторией Невы.
В его состав входят несколько мостов, которые с момента начала эксплуатации успели стать символами нового облика Петербурга. Участники спортивного мероприятия получили уникальную возможность насладиться видами, которые открываются с вантовых мостов через Петровский канал и Корабельный фарватер.
Заранее извинившись перед автомобилистами, организаторы мероприятия подчеркивали, что проведение фестиваля ЗСД «Засвети скоростной диаметр» было спланировано на день и время минимального трафика, чтобы влияние на транспортную ситуацию было минимальным.
Дистанция велопробега составила 20 километров, а забега — 10 километров.
Помимо собственно спортивной части, для гостей фестиваля была организована развлекательная и познавательная программа в стартовом городке: семейный турнир по челночному бегу, велотурниры, мульткинотеатр под открытым небом, лекторий от лучших тренеров по бегу и другим видам спорта и многое другое.
Западный скоростной диаметр — платная скоростная магистраль, соединяющая Кольцевую автомобильную дорогу (КАД) в южной части Петербурга с КАД на севере города и с трассой «Скандинавия». Сквозной проезд между севером и югом Петербурга, минуя центр города и КАД, по ЗСД занимает примерно 20 минут.
Центральный участок ЗСД торжественно открыли в присутствии президента России Владимира Путина в декабре 2016 года.