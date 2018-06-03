Запорожье, Украина, 3 июня, 2018, 08:49 — ИА Регнум. На побережье Азовского моря в районе поселка Кирилловка Запорожской области штурмовик Су-25 военно-воздушных сил Украины пролетел на предельно малой высоте. Очевидцы засняли этот момент на видео и выложили в интернет.

Цитата из видео «Над Кирилловкой пролетел Су-25». youtube.com

На кадрах видно, что самолет летит над кромкой воды на высоте порядка 10 метров. На пляже в этот момент находятся несколько человек.

Украинские СМИ уточнили, что на побережье Азовского моря прошли учения пограничников Мариупольского отряда морской охраны, который действует в составе украинских Объединённых сил в Донбассе.

Уточняется, что в ходе учений пограничники отрабатывали задержание судна-нарушителя, а также действия аварийно-спасательной группы в случае возникновения пожара на катере.

Напомним, 30 мая командование операции Объединённых сил (ООС) ВСУ в Донбассе сообщило, что в небо была поднята фронтовая авиация. Она отрабатывала поддержку с воздуха действий сухопутных частей.

Стоит отметить, что украинские военные не решались использовать фронтовую авиацию в Донбассе с 2014 года. Тогда украинские силовики пытались силой подавить независимость Донецкой и Луганской Народных Республик и использовали ВВС для бомбардировки городов Донбасса. Однако, когда вооруженные формирования Донбасса смогли захватить несколько зенитно-ракетных комплексов и сбить значительное количество украинских боевых самолетов, в том числе военно-транспортных, перевозивших карателей, в Киеве отказались от использования ВВС в Донбассе.