Махачкала, 3 июня, 2018, 08:05 — ИА Регнум. Режим контртеррористической операции (КТО) введён в двух населенных пунктах Цумандинского района Дагестана и их окрестностях. Об этом сегодня, 3 июня, сообщает оперативный штаб Национального антитеррористического комитета (НАК) в Дагестане.

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В штабе отметили, что силы правопорядка ведут поиски боевиков и их пособников. Режим КТО был введён в 4:15 по московскому времени.

Режим контртеррористической операции (КТО) — особый правовой режим, который вводится в месте проведения контртеррористической операции для пресечения или раскрытия теракта и минимизации его последствий.