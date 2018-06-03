Киев, 3 июня, 2018, 07:58 — ИА Регнум. В Киеве несколько десятков человек принесли картонные коробки в виде гробов к зданию посольства Российской Федерации. Об этом накануне, 2 июня, сообщает «Укринформ».

(сс) Dmitry Karpezo Здание посольства РФ в Киеве

Муляжи гробов были сделаны из картона, на них были нарисованы российские флаги и надписи «Груз 200. ЧВК Вагнера». Самими муляжами была выложена фраза «ИхТамНет».

К ограде российского посольства участники акции прикрепили некие фотографии, на которых, как они утверждают, изображены воины частной военной компании из России, известной как «ЧВК Вагнера». Активисты считают, что они воевали на стороне народных республик Донбасса.

Также организаторы мероприятия заявили, что их акция приурочена к чемпионату мира по футболу в России.

Смысловая нагрузка данной акции довольно туманна, так как частные военные компании есть во многих странах мира, больше всего таких структур в США. Практически в любом вооруженном конфликте так или иначе принимают участие ЧВК. К примеру, на стороне Киева в Донбассе воюет множество наемников из западных стран.