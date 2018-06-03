Москва, 3 июня, 2018, 07:36 — ИА Регнум. Вице-премьер России Дмитрий Козак объяснил причины роста цен на топливо в стране. Соответствующее заявление он сделал накануне, 2 июня, в программе «Вести в субботу».

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По словам Козака, цены на бензин и дизельное топливо в России увеличиваются в связи с более высокими мировыми ценами на нефть на внешних рынках, что может делать его производство в России относительно невыгодным. При этом Козак подчеркнул, что дефицита топлива в стране нет.

«Это зависит от мировой конъюнктуры цен, выгодность, невыгодность (производства топлива в России — ИА REGNUM ) — она всегда относительна. И если цены на нефть на внешних рынках выше, то это может оказаться относительно, всегда относительно, невыгодно», — сказал вице-премьер.

Он пояснил, что для обеспечения баланса цен нефтяники подняли цену на нефть, а нефтеперерабатывающие заводы — цены на топливо. Именно поэтому, по мнению Козака, сложилась такая ситуация на оптовом рынке. Что касается дефицита топлива в России, то его нет, подчеркнул Козак.

Также вице-премьер напомнил, что цены на топливо в России далеко не самые высокие в мире. В качестве примера он привел нефтедобывающую Норвегию, в которой цены на бензин в рублевом выражении в два раза выше чем России.

Правда Козак забыл сказать, что доходы населения в Норвегии в разы больше, чем в России, и внутренний валовой продукт в расчете на душу населения более чем в три раза превышает этот показатель в России.

Напомним, ранее Козак заявил, что цены на топливо в Рооссии будут зафиксированы на уровне конца мая, когда средние розничные цены на бензин превысили 42 рубля за литр. По всей видимости, государство и топливные компании заранее скоординировали свои действия для повышения розничных цен на бензин и дизельное топливо, а также минимизации возможного социального протеста в этом случае.