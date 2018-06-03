Бангкок, 3 июня, 2018, 06:07 — ИА Регнум. В Таиланде зоологи не смогли спасти дельфина, проглотившего множество пластиковых мешков. Об этом сообщает британское сетевое издание The Independent.

Иван Шилов ИА REGNUM В «море» отходов

Пакеты, весящие восемь килограммов, застряли в желудке и в горле черного дельфина. Животное не могло глотать и переваривать пищу.

По словам специалистов, застрявший внутри пластик обрек дельфина на гибель. Такая же участь каждый год постигает в Таиланде более 300 морских животных: дельфинов, китов и черепах.

Как сообщало ИА REGNUM, ученые бьют тревогу из-за огромного объема пластиковых отходов, накапливающихся в водах мирового океана. В ряде стран использование пластиковых пакетов запрещено.

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