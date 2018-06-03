Вашингтон, 3 июня, 2018, 05:38 — ИА Регнум. Скандал вокруг голливудского продюсера Харви Вайнштейна ляжет в основу фильма о маньяке. Об этом в интервью французской газете Parisien рассказал американский режиссер и сценарист Брайан Де Пальма.

Цитата из к/ф «Ловушка». реж реж Антти Йокинен. 2010. Великобритания, США Маньяк и жертва

Речь идет о фильме ужасов про сексуального маньяка. Действие будет связано с киноиндустрией, однако автор даст герою другое имя. В настоящее время Де Пальма работает над сценарием и обсуждает проект с французским продюсером.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее десятки женщин, включая известных актрис, обвинили кинопродюсера Харви Вайнштейна в домогательствах. Вайнштейн лишился работы в собственной компании и наград в сфере кинематографа. Ему официально предъявили обвинение в двух эпизодах насилия.

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