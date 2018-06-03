Вашингтон, 3 июня, 2018, 05:10 — ИА Регнум. Введение пошлин против торгующих с США стран справедливо, в противном случае торговля не является честной. Об этом написал в микроблоге Тwitter президент США Дональд Трамп.

Дональд Трамп

По его словам, другие страны должны, наконец, быть честными по отношению к США в сфере торговли. Нечестно, если Вашингтон не облагает товары из других стран пошлинами, тогда как партнеры требуют уплаты пошлин в размере 25, 50 и даже 100% — терпеть такое больше нельзя, подчеркнул американский лидер.

«Это не свободная или честная торговля, это глупая торговля!», — написал Трамп.

Как сообщало ИА REGNUM, с 1 июня США ввели пошлины в размере 25% и 10% соответственно на ввоз продукции из стали и алюминия из стран ЕС, Канады и Мексики. Евросоюз и Канада оспорили решение Вашингтона в ВТО.

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