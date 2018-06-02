Ровно, Украина, 2 июня, 2018, 19:46 — ИА Регнум. В Ровно междугородний автобус столкнулся с автомобилем со съемочной группой. Об этом сообщает телеканал «112 Украина» со ссылкой на пресс-службу местной полиции.

Иван Шилов ИА REGNUM Скорая помощь

ДТП произошло в пятницу, 1 июня, на ул. Дубенской. По последним данным, в результате инцидента погиб один человек, еще трое получили различные травмы.

По предварительным данным, виновником аварии стал водитель автомобиля Renault Megane, который выехал на полосу встречного движения.

По данному факту возбуждено дело по части 2 статьи 286 Уголовного кодекса Украины.

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