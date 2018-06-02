Киев, 2 июня, 2018, 19:36 — ИА Регнум. Мировому сообществу нужно оказать давление на Российскую Федерацию, чтобы добиться освобождения арестованных в стране граждан Украины. Об этом сообщил министр иностранных дел Украины Павел Климкин на странице в соцсети Twitter.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Межа. Россия и Украина

«Направил письма коллегам-министрам по всему миру, — написал Климкин. — Попросил, чтобы давили на Россию и требовали освобождения всех. Критически важно, чтобы Кремль освободил Балуха (Владимир Балуха), Сенцова (Олег Сенцов), Кольченко (Александр Кольченко), которые объявили голодовку».

Украинский министр также призвал мировое сообщество ввести дополнительные санкции против РФ.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, после госпереворота на Украине в 2014 г. в стране началась активная антироссийская пропаганда. Киев обвиняет Москву практически во всех своих неудачах и проблемах.

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