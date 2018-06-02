Калуга, 2 июня, 2018, 18:59 — ИА Регнум. XL Пушкинский праздник открылся сегодня, 2 июня в музее-заповеднике «Полотняный Завод» Калужской области.

Pzapovednik.ru Главный дом усадьбы Гончаровых в Полотняном Заводе.

Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM, в областном министерстве культуры и туризма 2018 год ознаменован большой юбилейной датой: 300-летием Полотняного Завода. На XL Пушкинском празднике в музее в ознаменование этой даты работает выставка, где театрализованные экскурсии рассказывают о трех веках Полотняного Завода в истории России.

С приветственным словом к жителям и гостям поселка обратился губернатор Калужской области Анатолий Артамонов. Гостям праздника представлена выставка «Награды Российской империи». В музее работает и уникальная выставка «Пушкиниана Нади Рушевой» из фондов Государственного музея А.С. Пушкина.

Юбилейный Пушкинский праздник отмечен приездом в Полотняный Завод известных поэтов и писателей России, тем самым в регионе возрождают традицию совместных выступлений столичных литераторов и литераторов Калужского края. Любители поэзии отправились в Пушкинскую беседку, где поэты и писатели Москвы и Калужской области, читали со сцены стихи Александра Сергеевича Пушкина и собственного сочинения.

Впервые в Пушкинском парке работает городок старинных аттракционов для детей и взрослых «ЗакрутиХа». Здесь же, традиционна ярмарка народных промыслов, выставка Музея ретро автомототехники «Гараж777». Представители конюшни музея-заповедника организовали конные прогулки; работает лодочная станция парк-отеля «ГончаровЪ». Число посетителей праздника за годы проведения в области Пушкинского праздника возросло от 100 человек в 1978 году до 3,5 тысяч в 2017 году.

Нынешний, XL Пушкинский праздник в музее-заповеднике «Полотняный Завод» планируется завершить праздничным фейерверком и вечерним балом в усадьбе Гончаровых, который организовал клуб исторических бальных и социальных танцев «Салонные танцы».

Напомним, Пушкинский праздник впервые был проведен в 1978 году в Калуге, но уже с 1979 года он стал проходить в Полотняном Заводе. На Пушкинский праздник поэзии стали съезжаться гости со всей страны. Среди них было немало известных людей: Булат Окуджава, Валентин Распутин, Станислав Куняев, Эльдар Рязанов, Андрон Михалков-Кончаловский, Георгий Гречко, Юрий Сенкевич, Наталья Бондарчук, Святослав Бэлза и другие.

Усадьба Полотняный Завод — объект культурного наследия федерального значения. Это единственная в Калужской области музеефицированная усадьба.

Полотняный Завод является редким примером архитектурного ансамбля, тесно связанного с действующим производственным комплексом — Полотняно-Заводской бумажной фабрикой, основанной по указу Петра I в 1718 года и составляющей с ним единое целое.

Наибольший интерес усадьба вызывает как родовое имение Гончаровых, основателей и владельцев Полотняно-Заводской бумажной фабрики, из рода которых вышла жена А.С. Пушкина — Наталья Николаевна Гончарова. Сам поэт дважды бывал в Полотняном Заводе (1830 и 1834 годах.). Посещение Пушкиным Полотняного Завода превратило это имение в одно из известных Пушкинских мест и, во многом благодаря этому, усадебный дом Гончаровых был восстановлен из руин и превращен в 1990-х годах в культурный центр. Сегодня в нем располагается библиотека, школа искусств и музей, торжественное открытие которого состоялось в дни празднования 200-летнего юбилея со дня рождения А.С. Пушкина.

Большой культурно-исторический и туристско-рекреационный потенциал Полотняного Завода позволил Калужской области реализовать на территории усадьбы проект по сохранению объектов культурного наследия и созданию инфраструктуры гостеприимства, основанный на принципах государственно-частного партнерства.