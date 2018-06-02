Дамаск, 2 июня, 2018, 18:55 — ИА Регнум. Военные США, которые находятся в Сирии незаконно, должны покинуть военную базу в городе Эт-Танф. Об этом, как передает Mehr News Agency, заявил министр иностранных дел Сирии Валид Муаллем на пресс-конференции в Дамаске.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Муравейник. Ливия. Сирия. Ирак

«Не верьте заявлениям о соглашении по безопасности в Южной Сирии, пока США не выведут свои войска из области Эт-Танф», — сказал Муаллем.

Напомним, 28 мая министр иностранных дел РФ Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам переговоров с главой МИД Мозамбика заявил, что Москва рассчитывает на вывод военных США из окрестностей сирийского Эт-Танфа, так как их присутствие не имеет военного смысла.

По словам дипломата, эта зона была искусственно создана по непонятным причинам с точки зрения военной целесообразности.

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