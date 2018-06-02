Сибирские «ZNАКИ» и фестиваль левой прессы прошли в Новосибирске
Новосибирск, 2 июня, 2018, 19:32 — ИА Регнум. В центре Новосибирска сегодня, 2 июня, одновременно прошли два масштабных события: на площадке перед академическим молодёжным театром «Глобус» представители различных субкультур собирались на десятый юбилейный Сибирский фестиваль «ZNАКИ», а в Первомайском сквере прошёл XI фестиваль левой прессы «День Правды».
«ZNАКИ» отличия
На фестивале молодёжных субкультур работали более двадцати различных площадок: мастер-классы по жонглированию, состязания по диджеингу и рэп-фристайлу, средневековые турниры, выступления борцов и многое другое. Сама же молодёжь оказалась не менее креативной: котики и зомби, единороги и рыцари — у новосибирцев случались самые неожиданные встречи.
Организатором мероприятия выступил Новосибирский академический молодёжный театр «Глобус», содействие, как указали в мэрии Новосибирска, оказали профильные департаменты администрации города.
«День правды», пусть и левой прессы
На фестивале левой прессы проходили выставка детских рисунков, стихотворений и прозы, а также литературный конкурс. Как отметили в обкоме КПРФ, неотъемлемой составляющей фестиваля с десятилетней историей стала дискуссионная площадка. В этот раз темой площадки была молодежная политика, история комсомола и будущее современной левой молодежи.
Продолжился день концертом.