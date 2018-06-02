Новосибирск, 2 июня, 2018, 19:32 — ИА Регнум. В центре Новосибирска сегодня, 2 июня, одновременно прошли два масштабных события: на площадке перед академическим молодёжным театром «Глобус» представители различных субкультур собирались на десятый юбилейный Сибирский фестиваль «ZNАКИ», а в Первомайском сквере прошёл XI фестиваль левой прессы «День Правды».

Анна Алябьева ИА REGNUM Сибирский фестиваль «ZNАКИ» в Новосибирске

Анна Алябьева ИА REGNUM На фестивале проходили различные мастер-классы

Анна Алябьева ИА REGNUM Концертная программа на фестивале левой прессы «День Правды»

«ZNАКИ» отличия

На фестивале молодёжных субкультур работали более двадцати различных площадок: мастер-классы по жонглированию, состязания по диджеингу и рэп-фристайлу, средневековые турниры, выступления борцов и многое другое. Сама же молодёжь оказалась не менее креативной: котики и зомби, единороги и рыцари — у новосибирцев случались самые неожиданные встречи.

Анна Алябьева ИА REGNUM Участники Сибирского фестиваля «ZNАКИ»

Анна Алябьева ИА REGNUM На фестивали были организованы десятки различных тематических площадок

Анна Алябьева ИА REGNUM Сибирский фестиваль «ZNАКИ»

Анна Алябьева ИА REGNUM Участники фестиваля «ZNАКИ» в Новосибирске

Анна Алябьева ИА REGNUM На фестивале проходили различные мастер-классы

Организатором мероприятия выступил Новосибирский академический молодёжный театр «Глобус», содействие, как указали в мэрии Новосибирска, оказали профильные департаменты администрации города.

Анна Алябьева ИА REGNUM Участник фестиваля

«День правды», пусть и левой прессы

На фестивале левой прессы проходили выставка детских рисунков, стихотворений и прозы, а также литературный конкурс. Как отметили в обкоме КПРФ, неотъемлемой составляющей фестиваля с десятилетней историей стала дискуссионная площадка. В этот раз темой площадки была молодежная политика, история комсомола и будущее современной левой молодежи.

Продолжился день концертом.

Анна Алябьева ИА REGNUM В Первомайском сквере Новосибирска прошёл XI фестиваль левой прессы «День Правды»

Анна Алябьева ИА REGNUM Батл реперов