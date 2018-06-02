Одесса, Украина, 2 июня, 2018, 18:31 — ИА Регнум. В Одесской области из-за конфликта на избирательном участке пострадали 13 полицейских. Об сообщает региональное управление Нацполиции Украины на странице в соцсети Facebook.

Pasu Au Yeung Распыление газа

Инцидент произошел сегодня, 2 июня, в Великомихайловском районе.

«В полицию поступило анонимное сообщение о минировании почтового отделения в селе Цебриково, в помещении которого размещен избирательный участок», — говорится в сообщении.

Отмечается, что сотрудники полиции, прибывшие на место ЧП, начали эвакуацию людей. Некоторым гражданам Украины это не понравилось, и они стали сопротивляться «и распылили в сторону сотрудников полиции газ».

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело. Двое хулиганов уже задержаны.

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