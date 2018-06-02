Баку, 2 июня, 2018, 18:30 — ИА Регнум. Финансовая помощь Европейского союза Азербайджану за 2012−2017 гг. оценивается в 595 млн евро.

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По данным министерства экономики Азербайджана, помощь была оказана в рамках программ Twining, TAIEX и «Поддержки бюджета».

«В рамках программ Twining реализовано 34 проекта, ещё десять — на стадии реализации, еще один находится на стадии подготовки», — говорится в сообщении.

Кроме того, ЕС является основным торговым партнером Азербайджана. Доля ЕС в объеме внешнеторгового оборота Азербайджана за 2017 год составила 42%.