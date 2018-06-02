Обнинск, Калужская область, 2 июня, 2018, 17:59 — ИА Регнум. Калужским областным судом 28-летний житель Обнинска Сергей Г. приговорён к 23 годам лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима. После отбытия наказания осужденный будет ограничен в свободе на два года.

AlexVan Тюрьма

Как сообщила 2 июня корреспонденту ИА REGNUM официальный представитель калужского регионального следственного управления СКР Лилия Мошкова, осужденный признан виновным в убийстве двух лиц, сопряженное с разбоем и изнасилованием.

Мужчина был задержан в январе 2017 года по подозрению в совершении убийства своей знакомой. 5 января 2017 года в общежитии на улице Радищева города Малоярославца было обнаружено тело 31-летней женщины. В ходе расследования было установлено, что женщина снимала комнату и вовремя не внесла очередную оплату. Хозяйка жилья пришла проверить квартирантку и обнаружила следы крови и тело погибшей, спрятанное под диваном в ящике для белья. В результате следственных действий и оперативно-разыскных мероприятий была установлена личность подозреваемого, которого опознали соседи как мужчину, приходившего к погибшей за несколько дней до обнаружения ее тела.

Следствие выяснило, что мужчина неофициально работал в такси по Обнинску и Малоярославцу, ранее был судим. Ввиду неблагополучной обстановки в семье, он воспитывался в социальном учреждении Обнинска, где также воспитывалась потерпевшая.

23 декабря 2016 года подозреваемый приехал в гости к потерпевшей. Между ними произошел конфликт. После совершения преступления мужчина переложил тело погибшей в ящик дивана, разбросал вещи по комнате, желая инсценировать ограбление, а затем покинул место происшествия.

Одновременно с этим следствие продолжало работу по другому убийству, совершенному в прошлые годы. В апреле 2010 года в дачном доме садового товарищества «Химик-1» города Обнинска было обнаружено тело 79-летней женщины. Тогда установить преступника по горячим следам не удалось. По делу была назначено геномномолекулярная судебная экспертиза, которая выявила совпадения генотипа мужчины со следами биологического происхождения, изъятыми на месте убийства женщины в Обнинске. В апреле 2010 года подозреваемый находился на территории садового общества, где напал на пожилую женщину, совершил ее убийство, а также преступления против половой неприкосновенности, а затем похитил 600 рублей.

«В ходе судебного рассмотрения дела, а также на последнем слове. (подозреваемый) признался в совершении только одного преступления — убийства знакомой в Малоярославце, и отказался от ранее данных признательных показаний по другому эпизоду. Однако суд счел достоверными показания подсудимого, данные им на предварительном следствии, так как они объективно подтверждаются другими доказательствами», — сказала представитель регионального управления СКР Лилия Мошкова.