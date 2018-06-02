Калуга, 2 июня, 2018, 17:55 — ИА Регнум. В Калужской области продолжается реализация федеральной программы «Формирование комфортной городской среды».

Городская среда

Как сообщили 2 июня корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства региона, приоритетному проекту было посвящено заседание межведомственной комиссии, которое прошло в режиме видеоконференцсвязи. В мероприятии приняли участие руководители областных министерств, муниципалитетов, представители общественных организаций региона.

Рассматривались вопросы реализации проекта на территории муниципалитетов, в частности, проведения конкурсных процедур для отбора подрядных организаций на право выполнения работ по благоустройству дворовых территорий и общественных пространств.

Отмечалось, что в 2018 году изменен механизм финансирования проекта. По данным министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства области, для получения субсидии из федерального и областного бюджета должны быть полностью выполнены работы хотя бы одному из объектов благоустройства.

Напомним, на работы по благоустройству в 2018 году предусмотрено более 360 млн рублей, в том числе из федерального бюджета более 152 млн рублей.

В областном бюджете 2018 года предусмотрено более 208 млн рублей, что на 140 млн рублей больше, чем было необходимо по условиям софинансирования. В приоритетном проекте примут участие 57 муниципальных образований, на территориях которых расположены населенные пункты численностью более 1000 человек.

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