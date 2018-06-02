Париж, 2 июня, 2018, 17:31 — ИА Регнум. Власти Саудовской Аравии пригрозили Катару «применением силы» в случае покупки российских зенитно-ракетных комплексов (ЗРК) С-400. Об этом сообщает французская газета Le Monde со ссылкой на свои источники.

Иван Шилов ИА REGNUM Катар

По данным издания, король Саудовской Аравии Сальман бен Абдель Азиз Аль Сауд направил письмо с соответствующим заявлением президенту Франции Эммануэлю Макрону.

В письме саудовского монарха говорится, что комплексы С-400 могут повлиять на безопасность воздушного пространства Саудовской Аравии, поэтому Эр-Рияд просит Париж повлиять на Доху.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 25 января 2018 г. посол Катара в Москве Фахад Мохамед аль-Аттыйя заявил, что государство Катар заинтересовано в приобретении у России зенитных ракетных систем (ЗРС) С-400.

По его словам, соответствующие переговоры между Дохой и Москвой находятся «в продвинутой стадии».

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