Рим, 2 июня, 2018, 17:36 — ИА Регнум. Новое итальянское правительство принесло присягу на верность республике и с понедельника, 4 июня, приступит к работе. Итальянские СМИ приурочили к завершению правительственного кризиса в стране аналитические материалы о новых министрах.

Governo.it Церемония инагурации итальянского правительство

В частности, газета Il Sole 24 ore подробно рассказала о новом министре иностранных дел Энцо Моаверо-Миланези. По итальянским традициям часть рассказа посвящена личным вопросам: издание сообщает, что новый министр родом из хорошей и известной в стране семьи, что он римлянин и отец троих сыновей.

У нового главы МИД уже есть схожий опыт работы, правда, на внутриевропейском направлении: в правительстве Марио Монти он был «министром без портфеля» по общеевропейским вопросам. На других своих постах он специализировался на «вопросах рынков и конкуренции» и на вопросах международного права.

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Среди основных постов в карьере Моаверо-Миланези — генеральный секретарь Европейской комиссии, генеральный директор Управления советников по европейской политике Еврокомиссии, член суда первой инстанции Суда Европейского союза, преподаватель римского университета La Sapienza.

Моаверо-Миланези вызывает у итальянских журналистов куда большую поддержку, чем некоторые другие члены того же правительства (особенно Маттео Сальвини). В качестве его достоинств называются способность быть посредником, умение держать дистанцию и договариваться. То есть все то, в чем нет партийной политики и все то, что в наименьшей степени похоже на Ле Пен или Сальвини.

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Напомним, новое правительство Италии во главе с Джузеппе Конте принесло присягу 1 июня, в пятницу. Парламентские выборы в марте выиграли две партии «евроскептиков», но в течение почти трех месяцев они не могли договориться между собой и с президентом Серджио Маттареллой о персональном составе правительства.