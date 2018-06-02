Калуга, 2 июня, 2018, 16:55 — ИА Регнум. В Калуге на приборостроительном заводе состоялись торжества по случаю открытия стелы «АО «Тайфун» — трудовая слава Калужской области».

Kaluga-gov.ru Церемония открытия памятной стелы на заводе «Тайфун» в Калуге.

Как сообщили 2 июня корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства Калужской области, установка памятной стелы на заводе состоялась спустя три года после присвоения АО «Тайфун» почетного звания «Трудовая слава Калужской области» и совпала с завершением реконструкции его производственных зданий и коммуникационных сооружений.

Поздравляя сотрудников завода со знаменательным событием, первый заместитель губернатора области Дмитрий Денисов подчеркнул, что его личная трудовая биография неразрывно связана с данном предприятием.

«Несколько лет назад я каждый день проходил через заводскую проходную, — сказал он. — И сегодня искренне рад тому, что у «Тайфуна» появилось новое «лицо». Теперь еще больше калужан узнают о том, что здесь действует одно из ведущих предприятий оборонно-промышленного комплекса России. Это повысит престиж завода».

На церемонии был отмечен серьезный вклад АО «Тайфун» в экономику Калужской области. Также состоялось торжественное вручение почетных грамот лучшим молодым специалистам завода.

Напомним, в настоящее время в Калужской области существуют 4 вида почетных званий, в честь которых устанавливаются стелы. Это «Населенный пункт воинской доблести», «Рубеж воинской доблести», «Населенный пункт трудовой славы» и «Трудовая слава Калужской области».