Вашингтон, 2 июня, 2018, 16:50 — ИА Регнум. Турция может начать закупать военную технику у Российской Федерации, если официальный Вашингтон откажется от планов предоставить Анкере истребители-бомбардировщики F-35. Об этом пишет Business Insider.

Владислав Осипов ИА REGNUM Полк С-400

«Турция уже согласилась купить российские зенитно-ракетные системы (ЗРС) С-400», — напомнил автор статьи.

Журналист издания считает, что покупка комплексов С-400 Турцией позволит России «влезть» в оборонную систему НАТО, что «будет ночным кошмаром для альянса».

По его мнению, если Анкара не получит американские самолеты F-35, тогда Турция может начать закупки российских многофункциональных истребителей пятого поколения Су-57.

Это, отмечает автор статьи, может стать угрозой для альянса, так как российский истребитель является прямым конкурентом американских истребителей-«невидимок», таких как F-22 и F-35.

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Как ранее сообщало ИА REGNUM, в середине мая 2018 г. США объявили, что приобретение Турцией российских ЗРС С-400 может негативно повлиять на поставку самолетов F-35.

Позднее источники в Анкаре отметили, что Турция может вместо F-35 приобрести у РФ истребители Су-57.

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