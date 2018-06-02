Берлин, 2 июня, 2018, 17:35 — ИА Регнум. Министр иностранных дел Германии Хайко Маас с 31 мая по 1 июня находился с рабочим визитом на Украине, сообщает DPA.

EU2017EE Estonian Presidency Хайко Маас

Вместе с министром иностранных дел Украины Павлом Климкиным Хайко Маас посетил восточный регион Украины, в частности, Мариуполь и деревню Шрокино, которая находится на линии разграничения в зоне проведения так называемой АТО.

В ходе визита, как следует из сообщений украинских и германских СМИ, подробно обсуждалось развитие конфликтной ситуации в регионе. А также главы внешнеполитических ведомств обсудили необходимость введения миротворческой миссии ООН на всей территории Донбасса, были скоординированы дальнейшие шаги в активизации мирного процесса урегулирования конфликта.

Напомним, Маас в Мариуполе сообщил, что встреча министров иностранных дел стран «нормандской четверки» состоится 11 июня в Берлине, дипломаты обсудят введение миротворцев ООН на Донбасс.

«Вы можете на нас рассчитывать», — сказал министр иностранных дел Хайко Маас украинскому правительству.

Соответствующее заявление прозвучало на фоне недавнего визита президента ФРГ Франка-Вальтера Штайнмайера в Киев. Если верить местным СМИ, центральной темой его встречи с украинским коллегой стала «миротворческая миссия на Донбассе».