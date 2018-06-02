В Иране упал учебно-тренировочный самолет F-7
Тегеран, 2 июня, 2018, 16:14 — ИА Регнум. Учебно-тренировочный самолет F-7 упал в Иране. Об этом сообщает агентство «Анадолу» со ссылкой на местные СМИ.
Shahram Sharifi
F-7
ЧП произошло в субботу, 2 июня, близ района Хасанабад.
«Самолет F-7 ВВС Ирана вылетел из города Исфахан и разбился близ района Хасанабад, — передает вещатель. — Пилотам удалось катапультироваться».
В настоящее время на месте происшествия работают сотрудники специалны служб.
Причины ЧП пока неизвестны.
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