Тегеран, 2 июня, 2018, 16:14 — ИА Регнум. Учебно-тренировочный самолет F-7 упал в Иране. Об этом сообщает агентство «Анадолу» со ссылкой на местные СМИ.

Shahram Sharifi F-7

ЧП произошло в субботу, 2 июня, близ района Хасанабад.

«Самолет F-7 ВВС Ирана вылетел из города Исфахан и разбился близ района Хасанабад, — передает вещатель. — Пилотам удалось катапультироваться».

В настоящее время на месте происшествия работают сотрудники специалны служб.

Причины ЧП пока неизвестны.

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