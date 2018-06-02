Луганск, 2 июня, 2018, 16:01 — ИА Регнум. Командование вооружённых сил Украины при активном участии инструкторов военного блока НАТО ведёт подготовку личного состава украинской армии к широкомасштабному наступлению в Донбассе. Об этом сегодня, 2 июня, сообщает «Луганскинформцентр» со ссылкой на задержанного военнослужащего 14-й отдельной механизированной бригады ВСУ Якова Веремейчика.

Иван Шилов ИА REGNUM Украинские боевики, АТО, ВСУ

На допросах Веремейчик рассказал, что в декабре 2017 года наиболее боеспособные подразделения украинской армии были отправлены на Яворовский полигон во Львовской области, где работают военные инструкторы из Североатлантического альянса.

«Там нас обучали представители НАТО: американцы, канадцы, поляки. Нас учили штурму городов, домов, то есть больше учили наступлению», — рассказал украинский военнослужащий.

Напомним, сообщения о подготовке ВСУ к очередному наступлению в Донбассе поступают в последние месяцы регулярно. Минский процесс фактически парализован, а Киев наращивает агрессивную риторику и ведет интенсивную военную подготовку.