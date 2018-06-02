Москва, 2 июня, 2018, 15:42 — ИА Регнум. В Москве сотрудники Федеральной службы безопасности задержали подозреваемого в убийстве Ильгара Алиева — соратника криминального авторитета Аслана Усояна, более известного, как Дед Хасан. Об этом сегодня, 2 июня, сообщает РЕН ТВ.

Уинслоу Хомер. Снайпер. 1863

Спецоперация прошла 31 мая в ресторане «Белый дом» в центре Москвы. Подозреваемый уже дал признательные показания. Его имя не раскрывается в интересах следствия.

Напомним, Алиев был убит 19 апреля 2012 года. Убийца стрелял в Алиева и его спутницу на улице Пресненский вал в столице. Сам Алиев скончался на месте, раненную женщину удалось спасти.

Что касается Усояна, то его застрелили 16 января 2013 года возле ресторана «Старый фаэтон» на Поварской улице в Москве. Снайпер стрелял из окна соседнего здания и ранил криминального авторитета, который скончался по дороге в больницу.