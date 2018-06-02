Тверь, 2 июня, 2018, 15:35 — ИА Регнум. Волжский Крестный ход имеет большое значение для развития паломнического туризма в Тверской области. Об этом, как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе правительства региона, сказал 2 июня губернатор Игорь Руденя по окончании торжественных мероприятий в честь открытия хода.

Фото пресс-службы правительства Тверской области В Тверской области начался Волжский крестный ход

«Волжский Крестный ход — это очень серьёзное мероприятие, которое даёт новые возможности для развития паломнического туризма, новые возможности для гостей, которые приезжают и знакомятся с Тверской областью. Мы очень хотели бы, чтобы Тверской регион был одним из регионов, которые являются основными хранителями истории нашего государства, российского народа», — отметил Игорь Руденя.

По мнению главы региона, самыми интересными для туристов в Тверской области являются собственно Тверь, а также Осташков, Торопец, Торжок, Вышний Волочёк, Бежецк, Весьегонск, Бологое, Конаково, Ржев, Кимры.

«Каждый город — это большая история. Нам есть что показать, будем рады видеть всех гостей», — сказал губернатор.

В регионе отдельное внимание уделяет не только развитию туристской инфраструктуры, но и сохранению культурно-исторического наследия Верхневолжья. В частности, как сообщил глава региона, на днях принято решение о том, что Новый банк развития БРИКС будет финансировать восстановление исторических мест Торжка.

Региональное министерство туризма совместно епархией и общественниками разработало новый туристический маршрут — «Средневековая Тверь»: он рассказывает об истории Тверской земли. Маршрут был представлен на международной туристической выставке «Интурмаркет-2018» в Москве. В мае в Тверской области состоялся инфотур по этому маршруту для федеральных туроператоров: гости посетили Старицкий, Конаковский районы, Тверь, Торжок.

Как сообщало ИА REGNUM, 2 июня от истока Волги в Тверской области начался XX Волжский крестный ход. В мероприятии приняли участие губернатор Игорь Руденя, председатель Законодательного Собрания региона Сергей Голубев, митрополит Тверской и Кашинский Виктор, митрополит Смоленский и Дорогобужский Исидор, митрополит Новгородский и Старорусский Лев, руководители территориальных подразделений федеральных органов власти, представители Московской патриархии, духовенство Тверской области и других регионов, главы муниципалитетов, жители и гости Верхневолжья. В этом году Волжский Крестный ход посвящён трём памятным датам: 700-летию подвига святого благоверного князя Михаила Тверского, 650-летию со дня преставления святой благоверной княгини Анны Кашинской и 100-летию со дня мученической кончины Царственных страстотерпцев. Для гостей события была организована концертная программа, работали интерактивные творческие площадки, полевая кухня.

Маршрут XX Волжского Крестного хода проходит по территории 24 муниципальных образований Тверской области. Участники посетят Нило-Столобенскую пустынь, Житенный монастырь в Осташкове, храмы Селижаровского, Пеновского, Андреапольского, Торопецкого, Западнодвинского, Жарковского, Нелидовского, Бельского, Оленинского, Торжокского, Кувшиновского, Ржевского, Зубцовского, Бежецкого, Максатихинского, Удомельского, Калининского, Конаковского, Кимрского, Кашинского, Калязинского районов, Твери, Старицы. Кроме того, шествие сделает остановку в Дубне Московской области. Завершится ход в Калязине 30 июня.