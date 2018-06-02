Барселона, Испания, 2 июня, 2018, 15:35 — ИА Регнум. Новый состав Женералитата Каталонии во главе с Кимом Торрой был приведен к присяге сегодня, 2 июня. Церемония прошла в Барселоне.

Иван Шилов ИА REGNUM Каталония

После процедуры присяги автоматически заканчивается период прямого правления Мадрида, который длился более семи месяцев, после того, как испанское правительство ввело в действие 155-ю статью конституции королевства.

Выступая перед новым Женералитатом Ким Торра заявил, что он и его министры привержены независимости Каталонии и принимают на себя обязательства двигаться вперед в соответствии с результатом референдума 1 октября 2017 года, когда большинство жителей региона выбрали независимость и решили построить суверенное государство в форме республики.

Также Торра обратился к новому премьер-министру Испании социалисту Педро Санчесу.

«Председатель Педро Санчес, давайте поговорим, давайте возьмем на себя риски, вы и мы сядем за одним столом и проведем переговоры правительства с правительством, эта ситуация не может продолжаться ни дня больше», — сказал Торра.