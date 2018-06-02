Вашингтон, 2 июня, 2018, 14:42 — ИА Регнум. В результате авиаудара военно-воздушных сил американской коалиции на северо-востоке Сирийской Арабской Республики в провинции Эль-Хасаке погибли восемь мирных жителей. Об этом сегодня, 2 июня, сообщает сирийское агентство SANA со ссылкой на источники.

Staff Sgt. Shawn Nickel ВВС США над Сирией

По данным агентства, инцидент произошел в деревне Диб-Хададж на юго-востоке провинции Эль-Хасаке. Все погибшие были членами одной семьи.

Напомним, вооруженные силы США фактически осуществляют в Сирии интервенцию с целью свержения законной власти во главе с президентом Башаром Асадом.

Количество жертв среди мирных жителей в результате американских бомбардировок в Сирии и Ираке не поддается исчислению, так как США препятствуют доступу международных организаций в ряд районов этих стран.