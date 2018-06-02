Барнаул, 2 июня, 2018, 14:43 — ИА Регнум. В селе Зимино Топчихинского района Алтайского края сильный пожар уничтожил административное здание, в котором располагались муниципалитет, офис «Почты России» и пункт участкового уполномоченного полиции. Как сообщает сегодня, 2 июля, официальный сайт региона, ЧП произошло накануне днём, когда в помещениях находились люди. Своевременной их эвакуации способствовала сработавшая сигнализация. Пострадавших нет.

Ефим Волков. Пожар. 1905

Ликвидация пожара длилась почти четыре часа, в результате бывшее здание казармы, собранное из деревянных щитов, полностью сгорело и восстановлению не подлежит, сообщил глава Топчихинского района Денис Тренькаев. Предварительной причиной возгорания называют короткое замыкание электропроводки.

Известно, что врио главы Алтайского края Виктор Томенко взял ситуацию на контроль и уже согласовал план устранения последствий пожара. Сотрудников сельсовета, «Почты России» и участкового уполномоченного полиции разместят в расположенной поблизости школе, а также в муниципальном многоквартирном доме.