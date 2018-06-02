Москва, 2 июня, 2018, 14:13 — ИА Регнум. Вице-премьер России Дмитрий Козак заявил, что правительству удалось договориться с нефтяными компаниями о фиксации цен на топливо на уровне конца мая 2018 года. Об этом Козак заявил сегодня, 2 июня, в интервью программе «Вести в субботу» на телеканале «Россия 1».

Андрей Алексеев ИА Красная Весна Бензоколонка

По словам Козака, производители топлива с пониманием отнеслись к сложившейся непростой ситуации на рынке топлива и согласились временно зафиксировать цены на уровне конца мая 2018 года.

«Они понимают, что сегодня, в летний период, это не только нагрузка на автолюбителей, простых граждан. Это существенная финансовая нагрузка прежде всего на сельское хозяйство, на потребителей дизельного топлива. В целом нефтегазовая отрасль с пониманием относится к тому, что мы должны балансировать, мы — нефтегазовая держава и должны учитывать интересы нашей экономики», — сказал Козак.

Напомним к концу мая цены на литр бензина Аи-92 превысили 41 рубль, Аи-95 — стоит порядка 44 рублей за литр, Аи-98 — 49 рублей за литр, дизельное топливо — почти 44 рубля за литр.