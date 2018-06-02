Москва, 2 июня, 2018, 13:26 — ИА Регнум. В правительстве Российской Федерации похоже осознали всю серьезность ситуации в связи с продолжающимся ростом цен на топливо внутри страны и решили рассмотреть иные меры воздействия на производителей топлива кроме как снижение акцизов. Такие данные следуют из протокола совещания, состоявшегося на днях с участием вице-премьера Дмитрия Козака.

Горбаруков Александр ИА REGNUM Цены на бензин

Рост цен на топливо в России наблюдается с начала 2018 года. В апреле производители подняли цены на топливо на 13% по сравнению с мартом. К концу мая стоимость литра бензина Аи-92 превысила 41 рубль за литр, Аи-95 стоит порядка 44 рублей, Аи-98 — 49 рублей, дизельное топливо — почти 44 рубля.

Тогда в правительстве предложили снизить акцизы на бензин и дизельное топливо. С 1 июня акцизы на бензин были снижены на 3 тыс. рублей за тонну, на дизельное топливо — на 2 тыс. рублей за тонну. Также в правительстве не исключают, что с 1 июля акцизы могут быть дополнительно снижены на 700 рублей за тонну.

Однако эксперты указывают, что эти меры вряд ли помогут повернуть вспять цены на топливо, разве что немного замедлят их рост. Дело в том, что вся структура российской экономики не позволяет хоть как-то существенно влиять на ценообразование в топливном секторе. В условиях плавающего курса рубля и его нестабильности производителям топлива всегда будет выгоднее экспортировать свою продукцию, чем поставлять её на внутренний рынок. Отсюда и возникает искусственный дефицит топлива в разные периоды года, например, к началу лета, когда посевная в разгаре и начинается туристический сезон.

И вот, чтобы как-то более существенно повлиять на топливные цены, правительство решило рассмотреть вариант с повышение экспортных пошлин на топливо. Стоит отметить, что подобные меры уже предпринимались в 2011 году Игорем Сечиным, который тогда был вице-премьером. Сейчас он руководит крупнейшей российской нефтяной корпорацией «Роснефть».