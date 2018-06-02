Душанбе, 2 июня, 2018, 13:25 — ИА Регнум. Минувшей ночью 2 июня обвалилась часть дороги Душанбе-Ходжент, которая связывает центр страны с Согдийской областью. Обрушение произошло на 138-м километре, на территории кишлака Хушекат Айнинского района около 2 часов ночи по местному времени, сообщает ИА «Азия-Плюс» со ссылкой на Комитет по чрезвычайным ситуациям Таджикистана.

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По словам пресс-секретаря компании IRS, обслуживающей дорогу, Далера Абдулло, разрушено 35 м дорожного полотна. Участок восстановлению не подлежит, дорогу необходимо прокладывать заново. Причины обрушения не установлены. Пострадавших нет.

На данный момент открыта временная односторонняя объездная дорога, существуют ограничения для движения грузовых автомобилей.

Отметим, что на дороге Душанбе-Ходжент, протяженностью 355 км, построены три горных тоннеля, общая длина которых составляет 11 км. Проезд по трассе платный — около 60 сомони (415 рублей), тариф зависит от типа транспорта. Из-за сложного горного рельефа, на этой дороге зачастую возникают чрезвычайные ситуации природного происхождения, но, как правило, это камнепады, сход селей и снежных лавин.