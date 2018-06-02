Анкара, 2 июня, 2018, 12:43 — ИА Регнум. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган призвал власти США выполнять ранее взятые на себя обязательства по контракту на поставку новейших истребителей F-35. Об этом сегодня, 2 июня, сообщает агентство Anadolu.

Иван Шилов ИА REGNUM Эрдоган

«Мы говорим, что США являются нашим стратегическим партнёром. Но стратегический партнёр не должен предлагать нам стучаться в другие двери. Нас не интересует, что сказал сенат. Нас интересует только одно», — сказал Эрдоган, имея в виду поставки F-35.

Напомним, поставки американских F-35 оказались под вопросом после некоторого охлаждения в отношениях между Турцией и США. Охлаждение началось после неудачной попытки военного переворота в Турции летом 2016 года.

По мнению властей Турции, организатором этого переворота является Фетхуллах Гюлен, который проживает в США и очень тесно связан с этой страной. Американские власти отказались выдать Гюлена по требованию Анкары.

В турецких СМИ уже циркулируют слухи о том, что Анкара может закупить российские истребители Су-57 вместо американских F-35.