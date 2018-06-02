Циндао, Китай, 2 июня, 2018, 12:32 — ИА Регнум. За неделю до открытия саммита ШОС Синьхуа рассказывает об истории и сегодняшнем дне его столицы — города Циндао.

damien_farrell Циндао

В 1984 году предшественник китайской компании бытовой техники Haier — Циндаоский завод по производству холодильников — находился на грани банкротства. Однако ситуация начала меняться, когда у руля встал Чжан Жуйминь. Позаимствовав из Германии технологию, завод стал одним из ведущих мировых брендов бытовой техники. По итогам 2017 года оборот Haier достиг 241,9 млрд юаней (37,7 млрд долл США), увеличившись на 20% по сравнению с 2016 годом. Причем, его прибыль выросла еще больше, на 41%.

Успехи Haier олицетворяют экономику Циндао, становление которой связано с политикой открытости внешнему миру. Приморский город на востоке Китая окажется в центре внимания СМИ в качества города-организатора саммита ШОС, который пройдет 9−10 июня.

В том 1984 году, когда появился Haier, Циндао вошел в число 14 китайских приморских городов, открытых для внешних инвесторов в рамках очередного шага страны по пути реформ и открытости. «В том же году Циндао решил в приоритетном порядке использовать иностранные инвестиции и технологии и преобразовать старые предприятия…», — рассказал чиновник Циндаоского городского управления по делам коммерции Сюй Цзянь.

С тех пор целый ряд базирующихся в Циндао компаний-производителей, включая Haier и Hisense, превратились в известные бренды и вышли на мировой рынок.

После того как в начале 1980-х годов в городе было создано первое совместное предприятие — лизинговая компания, 141 ведущая мировая корпорация, включая Volkswagen, Siemens и Bombardier, инвестировала здесь в 271 проект. К концу прошлого года общий объем иностранных инвестиций превысил 60 млрд долл. США.

Согласно официальным данным, по состоянию на конец 2017 года, Циндао установил торговые связи с 215 странами и регионами мира и насчитывал 1,5 тыс. проектов с участием зарубежных инвестиций на общую сумму почти 30 млрд долл. США. ВРП Циндао достиг 1 трлн юаней в 2016 году.

В настоящее время примерно 60% скоростных поездов или междугородных электропоездов EMU, а также четверть поездов метрополитена производятся в Циндао компанией CRRC Qingdao Sifang.

Скоростные поезда — типичный пример последних достижений города в расширении внешней открытости, позволившей значительно повысить инновационные способности сектора. Китай в настоящее время экспортирует железнодорожное оборудование в различные страны мира. В апреле этого года CRRC Qingdao Sifang заключила с Аргентиной сделку по поставке 200 вагонов и запчастей для междугородных электропоездов EMU. Это третья для китайской компании подобная сделка с Аргентиной. Ее стоимость достигает 278 млн долл США.

В качестве важного портового города на востоке Китая Циндао активизирует торгово-экономические связи с другими странами, в частности, с государствами-членами ШОС, в рамках реализации инициативы «Пояса и пути», выдвинутой Китаем в 2013 году.

В прошлом месяце Министерство коммерции КНР приняло решение оказать поддержку Циндао в создании первой в стране демонстрационной зоны торгово-экономического сотрудничества Китай-ШОС. Будущая зона расположится в Евразийском торгово-экономическом индустриальном парке, который был инициирован совместно Циндао и Деловым советом ШОС в 2015 году. Ее создание будет способствовать дальнейшему укреплению влияния Евразийского торгово-экономического индустриального парка среди стран ШОС», — отметил другой высокопоставленный сотрудник Циндаоского городского управления по делам коммерции.

В 2017 году товарооборот между Циндао и государствами-членами ШОС достиг 4,6 млрд долл. США, что на 9,8% больше, чем годом ранее. Компании Циндао инвестировали в 74 проекта в странах-членах ШОС. Компании из стран-членов ШОС вложили инвестиции в 162 проекта в Циндао.

27 мая китайско-немецкая совместная автостроительная компания FAW-Volkswagen Automotive Co., Ltd. открыла новую производственную базу в Циндао, способную выпускать 300 тыс. автомобилей в год. Это очередной шаг немецкого автогиганта для расширения своего присутствия на крупнейшем в мире авторынке.

«Самым большим преимуществом развития Циндао является открытость внешнему миру», — уверен мэр города Мэн Фаньли.

В Циндао все готово к открытию саммита ШОС, который призван придать новый сильный импульс взаимодействию между государствами-членами организации в разноплановых областях, заявил мэр.