Барнаул, 2 июня, 2018, 12:26 — ИА Регнум. Врио губернатора Алтайского края Виктор Томенко, представленный ранее чиновникам и широкому кругу общественности региона, заявил, что постарается по максимуму быстро и открыто завоевать доверие людей. Его слова цитирует официальный сайт региона.

Altairegion22.ru Врио губернатора Алтайского края Виктор Томенко и сибирский полпред Сергей Меняйло

В планах нового главы, 30 мая 2018 года назначенного указом президента РФ, знакомство не только с управленцами в муниципалитетах Алтайского края. Виктор Томенко заявил также, что намерен много поездить по краю и общаться с большим количеством простых жителей.

«Хочу их послушать и задать свои вопросы, постараться выявить тех лидеров, на которых можно полагаться в нашем почти 2,5-миллионном Алтайском крае. Это основные действия, которые я буду в ближайшее время делать», — подчеркнул врио губернатора.

В ходе общения с алтайскими журналистами он подтвердил что не намерен совершать резких и неожиданных шагов в своей управленческой деятельности, в том числе и в кадровой политике. По его словам, «те, кто захочет работать дальше, обязательно найдут возможность использовать свои силы в нашем Алтайском крае».

Помимо знакомства с жителями Алтайского края, Виктор Томенко продолжает изучение специфики региона и первоочередных вопросов.

«Заканчивается учебный год, начинается летняя оздоровительная кампания у ребятишек. Идет посевная, как мы знаем, в сложных обстоятельствах. Паводкоопасный период (и первый и второй этап) — это всегда испытание для Алтайского края. Уже сейчас надо начинать думать, как готовиться к зиме и к новому учебному году. Никто не отменял обычного текущего положения дел», — заключил Виктор Томенко.

Напомним, исполнять обязанности главы Алтайского края он будет до выборов нового губернатора, которые должны состоятся 9 сентября 2018 года. По мнению наблюдателей, избирательную кампанию Виктора Томенко можно считать стартовавшей.