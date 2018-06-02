Барнаул, 2 июня, 2018, 11:39 — ИА Регнум. В первый же день своего пребывания в Алтайском края врио губернатора Виктор Томенко подписал указ об отставке регионального правительства. О том, что все министры получили статус врио, новый глава региона сообщил сегодня, 2 июня, в ходе оперативного совещания, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Altairegion22.ru Правительство Алтайского края отправлено в отставку

В статусе исполняющих обязанности руководителей органов исполнительной власти края и структурных подразделений чиновникам предстоит работать не менее четырёх месяцев, пока не состоятся губернаторские выборы (9 сентября 2018 года).

Виктор Томенко известил собравшихся о полученном им прямом поручении Президента России Владимира Путина обеспечить нормальную работу органов исполнительной власти Алтайского края.

«Мне доверили возглавить эту команду, и я буду опираться на вас, как на членов общего коллектива», — заявил новый глава. По его мнению, система государственного управления в крае выстроена достаточно эффективно.

«Совершенствовать что-то будем, конечно, но пускаться в какие-то революции, резкие масштабные преобразования, граничащие с авантюрой, я не буду, и вам такой возможности не дам. Будем все делать системно, постепенно, просчитывая последствия каждого шага», — заверил Виктор Томенко.

Напомним, врио губернатора Алтайского края Виктор Томенко стал 30 мая, после добровольной отставки Александра Карлина, руководившего регионом более 12 лет. В Барнаул он прибыл из Красноярского края, где работал в должности председателя регионального правительства. Широкому кругу общественности и алтайских чиновников был представлен 1 июня.

За день до этого события алтайское правительство покинул первый заместитель Александра Карлина — Сергей Локтев.