Москва, 2 июня, 2018, 11:12 — ИА Регнум. Очередные выборы мэра Москвы пройдут 9 сентября 2018 года. Такое решение было принято сегодня, 2 июня, на заседании московской городской думы.

Вениамин Брискин, Константин Иванов. Все на выборы. 1954

«Предлагается назначить выборы мэра Москвы на 9 сентября 2018 года. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия. Приняв данное постановление, Московская городская дума даст официальный старт избирательной кампании», — сказал на заседании Мосгордумы её председатель Алексей Шапошников («Единая Россия»).

Отметим, что Мосгордума приняла проект постановления о назначении даты выборов мэра Москвы в окончательном чтении.

Напомним, ранее действующий мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что намерен участвовать в предстоящих выборах мэра столицы. Собянин занимает этот пост с 2010 года. Пока внятных конкурентов у Собянина нет.