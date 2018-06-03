Москва, 3 июня, 2018, 09:45 — ИА Регнум. Единство и борьба уже не каких-то двух противоположностей, но всей суммы крупных мировых событий заставляет задуматься о тенденциях движения России в этом бурном потоке соглашений, санкций, стратегического запугивания и тактических союзов. Как сделать так, чтобы Россия не оказалась «разорвана» между глобализаторскими устремлениями и суверинизацией, рассказывает автор ИА REGNUM Владимир Павленко.

Плакаты СССР довоенного периода — Агитационные — 1935 г. Завьялов Я. Весь мир будет наш!

Прежде всего необходимо понять простой факт, что глобализация и суверенитет — вещи несовместные. И сколь бы не было желанным для отечественного бизнеса безоглядно окунуться в преимущества, предоставляемые глобализаторами, если туда ринется всё политически дееспособное, что есть в России, не потерять при этом суверенитет не удастся. Последние крупные саммиты в Сочи и Санкт-Петербурге демонстрировали попытки России противопоставить сползанию планеты к войне налаживание торговых связей.

Но история ХХ века наглядно показала, что американский политик Хейг, сказавший «есть вещи поважнее мира», оказался совершенно прав. И одной торговлей мир не спасти и геополитику, всё громче заявляющую о своем приоритете перед всем прочим, не остановить. Сумма последних событий в мире, включая суетливые действия Трампа, показывает — момент выбора между обособлением либо сдачей своих интересов приближается для России, оставляя совсем малое время для размышлений.

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