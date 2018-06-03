Вологда, 3 июня, 2018, 09:44 — ИА Регнум. Слова о возрождении России повторяются так часто, что уже потеряли свою свежесть, — но не актуальность. О том условии, которое фундаментально необходимо для возрождения страны, пишет автор ИА REGNUM Платон Беседин.

Иван Шилов ИА REGNUM Родина-мать

Невозможно представить себе сильную страну, которая забрасывает собственные центры силы. Ее просто неоткуда будет черпать, а народ, смотрящий на оскверненные святыни, как раз и призванные быть источниками силы, превратится в население. Это как с храмом — оскверни его, и благодать тебя оставит.

В такое место, вызывающее противоречивые чувства, превратили один из не просто важных, а сакральных городов России — Сталинград. Город, где для Победы было сделано столько, что не описать словами, где шла буквально битва Света и Тьмы, и нечеловеческими усилиями всё было сделано для победы Света. Только память об этой битве и этой победе теряется, люди, однажды бившиеся на светлой стороне, отрекаются от этого света. И это началось не сейчас, Сталинград принялись ломать сразу после смерти Сталина, так раздражало его название. Переименовать было мало, начали постепенно травить, дербанить в 90-е, распилив и уничтожив промышленность (причем уничтожение продолжается и сейчас).

В итоге на Мамаевом кургане зевают и смеются, а не плачут, хотя казалось бы — смех в этом месте вообще невозможен; деревья в Парке сталинградских вдов, посаженные женщинами, которые в войну потеряли мужей, выкорчевали; а возле Вечного огня отплясывают малолетние чеченцы. Беда в том, что с уничтожением духа города уничтожается и дух человека-победителя. Возможно ли возрождение и с чего оно могло бы начаться?

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