Пекин, 2 июня, 2018, 11:05 — ИА Регнум. Первый медиа саммит ШОС состоялся 1 июня в китайской столице, сообщает Синьхуа. Принимавшие в нем участие свыше 110 СМИ из 16 стран, включая страны-члены ШОС, страны-наблюдатели и партнеров по диалогу, совместно опубликовали «Инициативу первого медиа саммита ШОС по укреплению обмена и сотрудничества между СМИ».

Sectsco.org Рашид Алимов на открытии первого форума представителей СМИ стран «семьи» ШОС

В «Инициативе» говорится о необходимости решительного развития «Шанхайского духа», активного распространения информации о ШОС, углубленного освещения саммита ШОС в Циндао, демонстрации успешной практики нового типа международных отношений между странами ШОС. «Инициатива» призывает международное сообщество к дальнейшей выработке концепции «сообщества единой судьбы человечества».

Необходимо сосредоточиться на усилиях ШОС по поддержанию мира и стабильности в регионе, совместно освещать сотрудничество сторон в правоохранительной сфере и безопасности для борьбы с «тремя силами зла» (терроризм, сепаратизм, экстремизм), нарко‑ и киберпреступлениями, говорится в «Инициативе».

Документ призывает своевременно освещать новые подвижки в практическом сотрудничестве ШОС. Предлагается поддерживать обмен и сотрудничество ШОС в гуманитарной сфере, задействовать преимущества и специфику различных СМИ, поддерживать диалог, обмен и заимствование опыта между цивилизациями.

Необходимо совместно формировать транснациональные вещательные сети, содействовать формированию более справедливого и рационального порядка международного вещания. Важным «Инициатива» признает углубленное сотрудничество между СМИ разных стран.