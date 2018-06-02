Москва, 2 июня, 2018, 10:57 — ИА Регнум. К сегодняшнему дню, 2 июня, в преддверии специальной передачи «Прямая линия с Владимиром Путиным», на специальную горячую линию поступило около 400 тыс. звонков с вопросами президенту.

Иван Шилов ИА REGNUM Прямая линия с Владимиром Путиным

Также на сегодняшний день поступило около 165 тыс. SMS-сообщений с вопросами президенту. В формате видеозаписи были присланы 5,4 тыс. вопросов.

Напомним, «Прямая линия с Владимиром Путиным» пройдёт 7 июня. В ходе общения с гражданами президент России ответит на интересующие их вопросы.

Стоит отметить, что в 2017 году Путин в ходе «Прямой линии» ответил на 73 вопроса за четыре часа. При этом все поступающие от граждан вопросы тщательно обрабатываются и сортируются по тематическим группам. Наиболее острые вопросы так или иначе будут решаться исполнительной властью.