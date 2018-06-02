Москва, 2 июня, 2018, 10:40 — ИА Регнум. Президент Российской Федерации Владимир Путин подписал концепцию развития национальной системы противодействия финансированию терроризма. Документ был опубликован сегодня, 2 июня, на официальном сайте Кремля.

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Эта концепция, в частности, определяет основные риски в сфере противодействия легализации доходов, полученных преступным путём, и финансированию терроризма.

В подписанном президентом документе сказано, что основной задачей концепции является совершенствование механизмов контроля за надлежащим расходованием бюджетных средств при осуществлении государственных закупок товаров, работ и услуг. Также внимание уделено развитию системы профилактики преступлений, связанных с отмыванием преступных доходов, коррупцией и финансированием терроризма.

Напомним, накануне состоялся визит в Москву наследного принца Абу-Даби (один из эмираторв ОАЭ) Мухаммеда бен Заида Аль Нахайяна. В ходе переговоров с президентом России Владимиром Путиным стороны призвали создать международную коалицию по борьбе с терроризмом. Коалиция эта должна основываться на уважении суверенитета государств, пострадавших от террористических атак.