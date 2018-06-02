Пекин, 2 июня, 2018, 10:20 — ИА Регнум. Восьмой раунд стратегического диалога Китая и Европейского союза (ЕС) на высоком уровне состоялся 1 июня под совместным председательством члена Госсовета КНР, министра иностранных дел КНР Ван И и верховного представителя ЕС по внешней политике и безопасности Федерики Могерини, сообщает Синьхуа.

Prussian.news.cn Ван И и Федерика Могерини

Ван И отметил, что китайская сторона намерена совместно с европейской как следует подготовиться к 20-й встрече руководителей Китая и ЕС, которая состоится в июле в Китае, обеспечить достижение позитивных результатов на встрече, послать позитивный сигнал о том, что Китай и ЕС прилагают усилия для углубления отношений всеобъемлющего стратегического партнерства, поддержания и укрепления международного порядка. Китайская сторона намерена и дальше укреплять политическое взаимодоверие с европейской стороной, углублять торгово-экономическое сотрудничество, содействовать взаимным инвестициям, совместно строить «Пояс и путь», усиливать многостороннее сотрудничество, подчеркнул глава МИД КНР.

Могерини указала на то, что европейская сторона полностью согласна с мнением китайской стороны и намерена совместно с ней и дальше углублять отношения всеобъемлющего стратегического партнерства, усиливать координацию стратегий, совместно реагировать на вызовы, поддерживать и укреплять многостороннюю систему, ядром которой служит ООН, а также основанный на правилах международный порядок.

Верховный представитель ЕС отметила, что Европа и Китай имеют близкие позиции и осуществляют тесную координацию по ряду важных международных проблем. Европейская сторона намерена состыковать Инвестиционный план Европы и Стратегию по транспортно-коммуникационной взаимосвязанности Азии и Европы с инициативой «Пояса и пути». Также европейская сторона намерена совместно с китайской стороной прилагать усилия для обеспечения успеха 20-й встречи руководителей ЕС и Китая и достижения на ней практических результатов по поддержке системы, основой которой является Всемирная торговая организация (ВТО), сказала Могерини.

Стороны обменялись подробными мнениями по актуальным международным и региональным проблемам, представляющим взаимный интерес, включая иранскую ядерную проблему и ядерную проблему Корейского полуострова. Стороны единогласно договорились продолжать поддержку и выполнение всеобъемлющего соглашения по иранской ядерной проблеме. Они также поддерживают мир и процесс мирного урегулирования между Севером и Югом Корейского полуострова, надеются, что предстоящая встреча лидеров КНДР и США будет успешной.

Между Китаем и ЕС также достигнута договоренность о дальнейшем укреплении взаимовыгодного сотрудничества в экономике, торговле, инвестициях, транспортно-коммуникационной сфере, борьбе с климатическими изменениями, энергетической безопасности, морских вопросы и борьбе с терроризмом. Кроме того, между Европой и КНР будет расширяться обмен и сотрудничество в сферах политики, безопасности и обороны.