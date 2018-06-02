Санкт-Петербург, 2 июня, 2018, 10:10 — ИА Регнум. Обрушение лестничного марша произошло в строящейся школе на Южном шоссе в Санкт-Петербурге. В результате ЧП погиб один из рабочих, находившихся в здании. Подробности инцидента выясняются.

Николай Дятлов ИА Красная Весна

Первыми о случившемся сообщили жители города в социальной сети, напуганные грохотом и криками людей поздно вечером 1 июня.

«Около 23 часов, с большим грохотом произошло обрушение внутри строящегося здания школы. Раздаются сильные вопли и крики <…> Строители бегают и выносят людей из здания», — рассказали очевидцы.

К месту ЧП прибыли оперативные службы и представители строительной компании, которая возводит школу.

Как сообщил утром 2 июня телеканал «Санкт-Петербург», по предварительным данным, в результате инцидента один строитель погиб, еще одного в тяжелом состоянии доставили в больницу. До утра на месте обрушения работали спасатели и полиция.

Напомним, это уже второй трагический случай обрушения конструкций в строящихся школьных зданиях в петербургском регионе за последнее время.

Как сообщало ИА REGNUM, утром 7 мая 2017 года в здании строящейся школы на Новой улице в Мурино под Петербургом рухнула кровля спортзала. В результате обрушения погиб человек — тело 55-летнего мужчины было найдено при разборе завалов в автомобиле, припаркованном вблизи здания школы.

После этого ЧП в Ленобласти прошли проверки всех всех строящихся социальных объектов, которые возводят частные компании.