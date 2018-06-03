Тегеран, 3 июня, 2018, 13:22 — ИА Регнум. Ультиматумы, выдвинутые США Ирану, хоть и стали предметом всеобщего обсуждения в СМИ, не принесли с собой ничего нового. Это всё те же принципы давления, которые применялись к Ирану до заключения ядерной сделки. Почему возврат к этим принципам свидетельствует, прежде всего, о бездарности политики Трампа, рассказывает автор ИА REGNUM Сергей Шакарянц.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Противостояние, Трамп, Иран, ядерная сделка

Некоторые комментарии даже в самой американской прессе выставляют планы президента Трампа и госсекретаря Помпео в самом невыгодном свете, называя их «фантастическими» и «несбыточными». Попытка применить раз за разом проваливавшиеся в прошлом схемы, нацеленные на противопоставление народа и правительства Ирана, которое приведет к «смене режима», говорит о том, что США нечего предложить в позитивном ключе.

Причем предложить не только Ирану, но и его европейским партнерам, сильно проигрывающим при условии выхода из соглашений с Ираном. Европейские страны стараются увернуться от самых жестких последствий антииранских санкций, используя в качестве посредника Китай. Китай, главная головная боль Трампа, от таких маневров только выигрывает. А позиция России остается по иранскому вопросу жестко противостоящей политике давления.

Какой расклад сил формируется теперь, после реализации опрометчивого решения Трампа, читайте в статье: Реагируя на шантаж и ультиматум США, Иран выдвинул свои «7 требований»

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