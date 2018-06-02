Брюссель, 2 июня, 2018, 10:03 — ИА Регнум. Евробюрократы хотят предотвратить и отразить «проникновение» России в страны Восточной Европы, в частности, в Прибалтику и Польшу. Об этом сказано в отчете комитета по иностранным делам Европейского парламента, посвящённом отношениям Евросоюза и военного блока НАТО, сообщает сегодня, 2 июня, телеканал RT.

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В отчете сказано, что в Евросоюзе крайне обеспокоены «агрессивным» поведением России.

Москву обвиняют в проникновении в страны Воосточной Европы с помощью «гибридных и обычных методов». Это проникновение, по мнению евробюрократов, должно быть предотвращено и отражено.

Одновременно с этим в отчете сказано, что Европейскому союзу необходимо укрепить свой подход в отношении России.