Тбилиси, 3 июня, 2018, 12:09 — ИА Регнум. Исследовательская организация IRI (США) пришла к выводу, что за правящую партию Грузии «Грузинская мечта» проголосовало бы 27% респондентов. Это ниже, чем в 2015-м, когда было 36%, но выше, чем перед парламентскими выборами-2016 с 20%. О чем говорят рейтинги IRI, пишет корреспондент ИА REGNUM Ирина Иванишвили.

Senat Rzeczypospolitej Polskiej Давид Бакрадзе

С представленными IRI результатами можно согласиться: проблем в стране много, выхода из них не видно, доверие к властям падает. При этом к материалам IRI грузинские власти сами относятся недоверчиво, иногда прямо называя IRI проводником интересов Саакашвили. Но данные этой организации определенные общественные настроения отражают верно.

В рейтингах IRI интересны две детали. Первая — что позиции главного оппозиционера, «Единого национального движения», за годы правления «Грузинской мечты» практически не менялся (в 2015-м — 15%, в 2016-м — 19%, по данным последнего опроса — 17%). И вторая — что лидером рейтинга политиков за несколько месяцев до президентских выборов оказался представитель партии «Европейская Грузия» Давид Бакрадзе. При том, что политику партии, как подчеркивают эксперты, определял и определяет не он, и перед выборами партия делала ставку на другого кандидата. В рейтинге IRI Бакрадзе получил 53% — то есть лучшим политиком его считают более половины респондентов (чуть меньше получили нынешний президент Георгий Маргвелашвили и мэр Тбилиси Каха Каладзе).

Позиции Бакрадзе изумили того самого кандидата, на которого ставит его партия, Гиги Угулаву. Помимо сообщения о том, что он рад за такой успех соратника и приветствует такой настрой общества, Бакрадзе заявил о необходимости активизировать избирателей для смены власти путем выборов:

«Народ должен выбрать, и народ должен определить. Кто получит наибольшую поддержку народа в первом туре, того и должны мы поддержать. Это единственный правильный выход. Иначе в первом туре может победить «Грузинская мечта». И в этом будем виноваты мы. Когда, с одной стороны, говорим о необходимости выдвижения общего кандидата, а с другой — утверждаем, что выборами власть сменить не сможем, такие туманные заявления запутывают избирателей».

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