Вашингтон, 2 июня, 2018, 09:48 — ИА Регнум. Возможность пообедать с американским миллиардером Уорреном Баффетом была продана на специальном ежегодном благотворительном аукционе за $3,3 млн. Об этом сегодня, 2 июня, сообщает Associated Press.

Лукиан Попов. Своя компания. 1904

Баффет проводит подобный аукцион уже 19-й раз. В этом году аукцион проводился в режиме онлайн на интернет-площадке eBay. Победитель торгов получает возможность пообедать с Баффетом и задать любые интересующие его вопросы. Все собранные в результате аукциона средства Баффет перечисляет фонду Glide Foundation, который оказывает помощь бездомным в Сан-Франциско (США, штат Калифорния). За 19 торгов Баффет собрал в общей сложности $26 млн.

В этом году, как и в минувшем 2017 году, победитель аукциона пожелал остаться неизвестным. Стоит отметить, что в прошлом году за возможность пообедать с Баффетом было уплачено только $2,6 млн. Рекорд был установлен в 2016 году, когда Баффет выручил за возможность обеда с ним $3,45 млн.

Сам обед проходит в престижном ресторане Smith and Wollensky в центре Нью-Йорка. Победитель торгов может пригласить с собой ещё семь человек. По словам 87-летнего миллиардера, такие мероприятия обычно длятся около трёх часов. Единственной запретной темой для разговора являются будущие инвестиции Баффета.