Пекин, 2 июня, 2018, 09:40 — ИА Регнум. Китай запустил новый спутник наблюдения за Землей «Гаофэн-6», который в основном будет использоваться для исследований в области сельскохозяйственных ресурсов и мониторинга погоды, сообщает 2 июня газета China Daily.

Russian.news.cn Запуск спутника

«Гаофэн-6» был запущен ракетой-носителем «Чанчжэн-2D» в 12:33 по местному времени с космодрома Цзюцюань на северо-западе Китая. Одновременно с ним на орбиту был запущен научный экспериментальный спутник «Лоцзя-1». Таким образом 276-й космический запуск ракеты-носителя «Чанжэн» завершился успешно.

Напомним, что спутник «Гаофэн-5» 14 мая успешно вышел на связь и передал на Землю гигабайты данных. Таким образом, китайская группировка спутников наблюдения за Землей стабильно усиливается.

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